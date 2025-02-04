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Союз отцов выступил против выступления Арбениной в Новосибирске

Глава организации Сергей Майоров обвинил певицу в антивоенной позиции.

Источник: Аргументы и факты

Глава Союза Отцов призвал отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, который должен состояться 21 февраля 2025 года в «Локомотив-Арене».

В беседе с «Сиб.фм» Сергей Майоров обвинил певицу в том, что она публично не поддержала российскую армию, но сделала это в отношении военных Израиля. Кроме того, он считает, что певица исполняла песни, «которые дискредитируют наших бойцов».

«При этом спокойно колесит по стране и зарабатывает деньги. Как так? Кто-то на самом высоком уровне явно ее защищает», — портал цитирует Сергея Майорова.

При этом на настоящий момент почти все билеты на концерт раскуплены.

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