Еврокомиссар рассказала, когда пройдет первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

«Мы уже готовим еще два раунда, которые будут открыты. Это можно уже праздновать. Думаю, мы сможем отметить проведение первого раунда. Но речь не только об открытии этих раундов, но и для их закрытия надо будет много сделать», — отметила Кос на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.