Еврокомиссар рассказала, когда пройдет первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в ЕС

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Первый раунд переговоров о вступлении Молдовы в Европейский союз пройдет этой весной, заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая находится с визитом в Кишиневе.
«Мы уже готовим еще два раунда, которые будут открыты. Это можно уже праздновать. Думаю, мы сможем отметить проведение первого раунда. Но речь не только об открытии этих раундов, но и для их закрытия надо будет много сделать», — отметила Кос на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Еврочиновник также заявила, что ЕС окажет Молдове поддержку во время кризиса, чтобы республика могла стать более независимой энергетически. По ее словам, речь идет о стратегии на следующие два года. Но уже на следующей неделе многие хозяйства смогут получить финансовую поддержку от ЕС.
«Надеюсь, вы сможете сохранить контроль над энергетическими поставками. Это ускорит ваш путь к ЕС», — отметила Кос.
Она также заверила, что Евросоюз готов помочь Приднестровью и после предоставления первого пакета помощи с 1 по 10 февраля. Еврочиновник сообщила, что последует поддержка в размере еще 60 миллионов евро «при условии, что Тирасполь согласится соблюдать права человека на левом берегу Днестра» и другие условия.
После пресс-конференции премьер-министр Молдовы Дорин Речан и еврокомиссар Марта Кос подписали «комплексный пакет мер по повышению устойчивости и энергетической независимости».
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос впервые прибыла в Молдову с рабочим визитом во вторник. Кроме встречи с президентом и премьером Молдовы, у Кос запланированы переговоры с председателем парламента Игорем Гросу, министром экономического развития и цифровизации Думитру Алайбой и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Кристиной Герасимов.