В Госдуме предложили ввести пошлины на переводы мигрантов

«Нужно ввести госпошлину на денежные переводы мигрантов… Если ввести пошлину 3%, казна получит с переводов только в две страны — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 миллиардов рублей. Неужели нам такие деньги не нужны?! Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», — сообщил он в своем Telegram-канале.