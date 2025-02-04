В Госдуме предложили ввести пошлины на переводы мигрантов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовят и внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается ввести госпошлины на денежные переводы мигрантов, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
«Нужно ввести госпошлину на денежные переводы мигрантов… Если ввести пошлину 3%, казна получит с переводов только в две страны — Киргизию и Узбекистан — свыше 45 миллиардов рублей. Неужели нам такие деньги не нужны?! Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Миронов отметил, что по итогам 2024 года граждане Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из РФ свыше 14 миллиардов долларов, а подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом они выводят из страны огромные средства.