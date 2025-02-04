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Лукашенко поручил подготовить совещание о криминогенной ситуации в Беларуси

Секретариат Совета безопасности совместно с Генеральной прокуратурой республики займутся подготовкой данного мероприятия, чтобы в последующем власти сделали выводы о положении дел в этой сфере.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня во Дворце Независимости с докладом генерального прокурора страны Андрея Шведа.

Белорусский лидер в первую очередь спросил о том, как обстоит ситуация в республике с криминогенной обстановкой и отметил, что нужно подвести соответствующие итоги.

«Вы подготовите вместе с госсекретарем (Совбеза Александром Вольфовичем — Sputnik) это совещание, и мы обсудим еще раз, какие нам надо извлечь выводы из существующего положения в связи с этими итогами», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, отдельный интерес в работе Генпрокуратуры составляет деятельность комиссии, которая занимается вопросами белорусов, желающих вернуться в страну.

Глава государства также обратил внимание, что в последнее время стали меньше говорить о коррупции, хотя случаи коррупции еще фиксируются.

«Об этом мне докладывают соответствующие органы. С вашей точки зрения какова здесь ситуация?», — спросил у Шведа президент.

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Лукашенко Александр
Прокуратура