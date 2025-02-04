Лукашенко поручил подготовить совещание о криминогенной ситуации в Беларуси

«Вы подготовите вместе с госсекретарем (Совбеза Александром Вольфовичем — Sputnik) это совещание, и мы обсудим еще раз, какие нам надо извлечь выводы из существующего положения в связи с этими итогами», — цитирует Лукашенко БелТА.