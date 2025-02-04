NRK: новым министром финансов Норвегии станет Йенс Столтенберг

Согласно последним опросам общественного мнения, Рабочая партия уступает по популярности как консервативной «Хёйре», так и правопопулистской Партии прогресса (ПП). Консерваторы и прогрессисты вместе находились у власти в стране с 2013 по 2020 год. В январе 2020 года ПП вышла из состава коалиции из-за разногласий с консерваторами по иммиграционным вопросам. После этого правительство меньшинства Эрны Сульберг оставалось у власти еще почти два года.