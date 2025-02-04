СМИ узнали о статусе Маска в администрации Трампа

В январе газета New York Times сообщала, что ряд членов переходной команды Трампа полагают, что Маск может стать «специальным государственным служащим», статус которого имеет более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников. Газета писала, что Маск ещё не решил, возьмёт ли он на себя статус и обязанности специального госслужащего.