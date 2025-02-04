Слюсарь заявил, что на Дону в этом году будут достроены 11 школ и два детских сада

«До конца февраля заслушаю доклады всех министерств. В свою очередь, министры на своих страницах в соцсетях поделятся с жителями планами работы на этот год. Люди должны быть в курсе того, что делают представители власти в Ростовской области, и иметь возможность высказать свое мнение», — добавил Юрий Слюсарь.