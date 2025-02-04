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Слюсарь заявил, что на Дону в этом году будут достроены 11 школ и два детских сада

Ростовская область, 4 февраля 2025. DON24.RU. В 2025 году на Дону должны быть достроены девять общеобразовательных, две начальные школы и два детских сада. Об этом в своем телеграм-канале написал глава донского региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжаю погружаться в проблематику региона. Начал серию встреч с донскими министерствами — заслушиваю отчеты о результатах работы в 2024 году. Обсуждаем и планы на 2025-й. Подробная информация поможет находить решения вопросов, которые волнуют жителей, в разных сферах, в том числе на уровне муниципалитетов. Уже говорил — приеду в каждый», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Как отметил глава донского региона, во многих колледжах и училищах нужен ремонт и переоснащение. Если учебные здания находятся в «невеселом» состоянии, в них никто не захочет учиться. Необходимо привлекать бизнес, который заинтересован в будущих кадрах.

«До конца февраля заслушаю доклады всех министерств. В свою очередь, министры на своих страницах в соцсетях поделятся с жителями планами работы на этот год. Люди должны быть в курсе того, что делают представители власти в Ростовской области, и иметь возможность высказать свое мнение», — добавил Юрий Слюсарь.

Ранее Юрий Слюсарь поручил главам донских районов и городов оперативно устранить последствия снегопада.