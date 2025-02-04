Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters

Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.
«Президент правительства Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент Турции Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят во вторник в Анкаре совместный оборонный пакт, включая создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой армии Сирии, сообщили четыре источника, знакомые с вопросом», — сообщило издание.
Сотрудник региональной разведки, представитель сирийской службы безопасности и один из базирующихся в Дамаске источников в сфере внешней безопасности сообщил агентству, что переговоры будут включать создание двух турецких баз в обширном центральном пустынном регионе Сирии, известном как Бадия (на востоке страны — ред.).
Сотрудник министерства обороны Турции, знакомый с ходом переговоров между министерствами обороны обеих стран, сообщил в свою очередь Рейтер, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и обучении сирийских войск в рамках планируемого для подписания соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.