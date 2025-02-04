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Лукашенко высказался о проведении выборов в Беларуси и на Западе

Лукашенко сказал, как проводят выборы в Беларуси и на Западе.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, высказался о проведении выборов в Беларуси и на Западе, пишет БелТА.

Глава государства отметил, что выборы прошли и адресовал слова благодарности белорусам за поддержку. Вместе с тем он заметил:

— Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на то, что в Беларуси нужно это делать очень демократично, уточнив, что «это то время, когда народ все решает». В связи с этим президент поинтересовался у генерального прокурора, имелись ли какие-то нарушения, над которыми стоит работать в дальнейшем.

Напомним, ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.

Ранее правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.

Кстати, Минсвязи сказало, когда 5G появится в Беларуси.