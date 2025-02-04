Лукашенко высказался о проведении выборов в Беларуси и на Западе

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, высказался о проведении выборов в Беларуси и на Западе, пишет БелТА.
Глава государства отметил, что выборы прошли и адресовал слова благодарности белорусам за поддержку. Вместе с тем он заметил:
— Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на то, что в Беларуси нужно это делать очень демократично, уточнив, что «это то время, когда народ все решает». В связи с этим президент поинтересовался у генерального прокурора, имелись ли какие-то нарушения, над которыми стоит работать в дальнейшем.
Напомним, ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.
Ранее правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.
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