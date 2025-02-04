Лукашенко раскритиковал выборы на Западе

Работавшие на выборах в Белоруссии национальные и международные наблюдатели, включая миссию от СНГ, признали выборы соответствующими национальному законодательству, демократичными, конкурентными, транспарентными и свободными. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не считает выборы в Белоруссии свободными и демократическими, поэтому намерен сохранить санкции против Минска. Ряд западных стран также раскритиковали белорусские выборы, в том числе из-за отсутствия на них наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ свою миссию в Белоруссию не прислало, заявив, что приглашение от Минска поступило всего за 10 дней до голосования, что исключает доступ к ключевым этапам кампании и делает невозможным содержательное наблюдение. МИД Белоруссии в ответ отметил, что если есть желание, то найдутся и возможности. Лукашенко, комментируя отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах, заявил, что эта структура просто не хотела приезжать.