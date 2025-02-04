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Лукашенко намерен создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен создать комиссию для выработки предложений по формированию нового состава правительства. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

«Будем решать по правительству. Хотелось бы, чтобы и вы свое слово, у кого оно есть, сказали по правительству», — отметил глава государства.

«Надо создать комиссию из высших должностных лиц. Правительство исполняет у нас обязанности — сложило полномочия. Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента. — Прим. БЕЛТА), генеральный прокурор и так далее — вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений», — поручил Президент.

Лукашенко Александр