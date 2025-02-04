В Челябинской области увеличили размер единого пособия на детей до 17 лет

«Теперь для назначения пособия доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырёх МРОТ. На этот год величина МРОТ составляет 22440 рублей, поэтому при оформлении пособия в этом году минимальный доход каждого взрослого за расчетный период должен быть 89760 рублей. Это правило также касается самозанятых жителей региона», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.