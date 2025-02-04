В Челябинской области увеличили размер единого пособия на детей до 17 лет

В Челябинской области с 2025 года автоматически увеличено назначенное для всех семей единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Об этом сообщает Отделение СФР региона.
Первая увеличенная выплата за январь перечисляется по стандартному графику — в феврале 2025 года. Большинство родителей, выбравших для зачисления средств банковский счет, уже получили детские пособия 3 февраля. Доставка почтой осуществляется до 25 февраля.
При назначении единого пособия всегда оценивается имущество и доходы семьи за расчетный период 12 месяцев, который предшествует месяцу обращения.
«Теперь для назначения пособия доход каждого трудоспособного члена семьи от 18 лет должен быть не менее четырёх МРОТ. На этот год величина МРОТ составляет 22440 рублей, поэтому при оформлении пособия в этом году минимальный доход каждого взрослого за расчетный период должен быть 89760 рублей. Это правило также касается самозанятых жителей региона», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Если в расчетном периоде есть месяцы, к которым применяется правило нулевого дохода, то минимальный доход будет пересчитан пропорционально: 89760 рублей / 12 x количество месяцев работы. При этом если уважительная причина отсутствия дохода есть в 10 месяцах расчетного периода, то лимит не применяется.