Беспрозванных пообещал проводить внезапные проверки «синих ценников» в калининградских магазинах

Губернатор Алексей Беспрозванных пообещал проводить внезапные проверки «синих ценников» в магазинах Калининграда и области. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.
Во время рабочего выезда в микрорайон Прибрежный 3 февраля Беспрозванных осмотрел ряд социальных объектов, а также зашёл в местный супермаркет. «Проверил в местной “Пятёрочке” наличие “синих ценников”, результат не устроил. Дал поручение устранить пробел в ближайшее время. Подобные незапланированные посещения торговых сетей буду продолжать, в основном в отдалённых местах города или муниципалитетов», — написал губернатор.
Ранее Беспрозванных призвал следить за качеством товаров с синими ценниками в калининградских магазинах. «Что очень важно сказать, обращаясь к нашим торговым сетям, качество товаров в корзине, на которой синие ценники, ну такое ощущение, что хуже, чем всё остальное», — отмечал глава региона.
В августе 2024 года региональные власти объявили о запуске программы доступных цен. Местные магазины начали снижать стоимость популярных продуктов разных категорий: средний размер скидки составляет 15−20%. Товары программы помечают специальным синим ценником.
В январе 2025 года власти договорились с бизнесом об ограничении наценки на продукты в Калининградской области. Добровольное соглашение с правительством подписали четыре торговые сети и восемь производителей. Оно распространяется на 26 групп товаров.