Беспрозванных пообещал проводить внезапные проверки «синих ценников» в калининградских магазинах

Во время рабочего выезда в микрорайон Прибрежный 3 февраля Беспрозванных осмотрел ряд социальных объектов, а также зашёл в местный супермаркет. «Проверил в местной “Пятёрочке” наличие “синих ценников”, результат не устроил. Дал поручение устранить пробел в ближайшее время. Подобные незапланированные посещения торговых сетей буду продолжать, в основном в отдалённых местах города или муниципалитетов», — написал губернатор.