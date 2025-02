Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

3 февраля Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает продолжение США оказания помощи в обмен на редкоземельные металлы и другие товары. The New York Times и Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили о готовности Украины работать с США по сделкам с редкоземельными металлами в обмен на долгосрочные гарантии того, что эти ресурсы не достанутся России. Как отметил собеседник FT, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, эта инициатива согласуется с представленным президенту США Дональду Трампу «планом победы». Он, в частности, содержал совместную разработку добычи урана и лития.