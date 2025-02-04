Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение

«Наверное, если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — сказал он.
3 февраля Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает продолжение США оказания помощи в обмен на редкоземельные металлы и другие товары. The New York Times и Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщили о готовности Украины работать с США по сделкам с редкоземельными металлами в обмен на долгосрочные гарантии того, что эти ресурсы не достанутся России. Как отметил собеседник FT, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, эта инициатива согласуется с представленным президенту США Дональду Трампу «планом победы». Он, в частности, содержал совместную разработку добычи урана и лития.
На Украине находится 5% мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных металлов, сообщало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. К последним относятся 17 элементов, среди которых скандий, иттрий и лантан. Часть месторождений находится на территориях, вошедших в состав России. По данным американского портала OilPrice, после начала военной операции Украина потеряла два из четырех месторождений лития, запасы которого являлись крупнейшими в Европе. Их оценивали в около 500 тыс. т.
Россия осуждает любую помощь западных стран Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.