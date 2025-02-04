Стало известно, когда состоится встреча Моди и Трампа

В эту же дату посол Индии в РФ Винай Кумар заявил РБК, что республика стремится к урегулированию противостояния между Украиной и Россией. На вопрос о том, может ли темой встречи Трампа и Моди стать организация переговоров с Владимиром Путиным в Индии, Кумар ответил, что его страна готова оказать любую помощь для разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии.