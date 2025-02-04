Стало известно, когда состоится встреча Моди и Трампа

О переговорах премьер-министра Индии и американского лидера сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.
Это будет не первый разговор между Трампом и Моди. 27 января лидеры двух стран уже общались по телефону. Во время беседы премьер-министр Индии и президент США договорились о встрече в Белом доме, рассказали «Ведомости».
В эту же дату посол Индии в РФ Винай Кумар заявил РБК, что республика стремится к урегулированию противостояния между Украиной и Россией. На вопрос о том, может ли темой встречи Трампа и Моди стать организация переговоров с Владимиром Путиным в Индии, Кумар ответил, что его страна готова оказать любую помощь для разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии.
Агентство Reuters накануне сообщало, что встреча Путина с Трампом может пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ. Одной из тем встречи станет конфликт на Украине.