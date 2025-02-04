Лукашенко о проблеме вывода валюты за пределы страны: в ближайшее время разберемся с правительством

Глава государства отметил, что во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны. Выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее Президенту, а сотни. «Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Лукашенко намерен создать комиссию для предложений по формированию нового состава правительства.
Это вопреки тому, что Президент поручал не допускать, чтобы уходящие из Беларуси зарубежные инвесторы необоснованно выводили валютные средства, заработанные здесь. «Уходите — уходите», — таким было и остается основное требование главы государства.
«Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?» — критически отозвался о сложившейся ситуации Александр Лукашенко.
«В ближайшее время мы разберемся с правительством, как они реализовывали те решения, которые мною были приняты», — сказал Президент.