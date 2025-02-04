Лукашенко о проблеме вывода валюты за пределы страны: в ближайшее время разберемся с правительством

Глава государства отметил, что во время доклада генерального прокурора затрагивался вопрос вывода валюты за пределы страны. Выяснилось, что за год за границу были выведены не десятки миллионов денежных средств, как докладывалось ранее Президенту, а сотни. «Доложили, что нет проблем: если и вывели за год, 15 миллионов или сколько-то. Оказывается, не миллионы, а сотни миллионов», — обратил внимание Александр Лукашенко.