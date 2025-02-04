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Замминистра экономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева

Ранее она работала в Агентстве инвестиционного развития региона.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края

Заместителем министра экономического развития Пермского края назначена Татьяна Васильева, сообщает телеграм-канал ведомства.

Днём 4 февраля в канале было опубликовано сообщение о новом назначении в министерстве. Как оказалось, пост заместителя министра займёт Татьяна Васильева. Ранее она работала в должности руководителя проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона. По данным ведомства, сейчас новый заместитель будет заниматься развитием и сопровождением проектов государственно-частного партнёрства, а также развитием моногородов.

Как рассказывает телеграм-канал министерства, ранее Васильева также работала в компании «Прогноз» и пермских ИТ-компаниях, в которых она отвечала за проектное направление.

Татьяна Васильева окончила специалитет и аспирантуру механико-математического факультета ПГУ и экономфакультет МГУ, является кандидатом физико-математических наук.