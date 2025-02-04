Замминистра экономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева

Днём 4 февраля в канале было опубликовано сообщение о новом назначении в министерстве. Как оказалось, пост заместителя министра займёт Татьяна Васильева. Ранее она работала в должности руководителя проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона. По данным ведомства, сейчас новый заместитель будет заниматься развитием и сопровождением проектов государственно-частного партнёрства, а также развитием моногородов.