Замминистра экономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева

Заместителем министра экономического развития Пермского края назначена Татьяна Васильева, сообщает телеграм-канал ведомства.
Днём 4 февраля в канале было опубликовано сообщение о новом назначении в министерстве. Как оказалось, пост заместителя министра займёт Татьяна Васильева. Ранее она работала в должности руководителя проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона. По данным ведомства, сейчас новый заместитель будет заниматься развитием и сопровождением проектов государственно-частного партнёрства, а также развитием моногородов.
Как рассказывает телеграм-канал министерства, ранее Васильева также работала в компании «Прогноз» и пермских ИТ-компаниях, в которых она отвечала за проектное направление.
Татьяна Васильева окончила специалитет и аспирантуру механико-математического факультета ПГУ и экономфакультет МГУ, является кандидатом физико-математических наук.