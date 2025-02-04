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Заявления Трампа и поставки оружия Украине. Темы брифинга Пескова

Заявления президента США Дональда Трампа о «прогрессе» в урегулировании на Украине, поставки оружия Киеву и ситуация с российской дипломатической собственностью стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

У главы государства также пройдет целый ряд внутренних совещаний и встреч непубличного характера.

О поставках оружия Украине

Продолжение США поставок оружия Украине очевидно: «Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются».

Вашингтону лучше вообще не оказывать военную помощь Киеву «и тем самым способствовать завершению конфликта».

О заявлениях Трампа

Кремль не дает дополнительных комментариев к заявлению Трампа о «прогрессе» в урегулировании на Украине: «Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме».

Суть идей президента США насчет урегулирования конфликта, о планах которого он говорит, не ясна: «Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь трудно давать какую-то оценку».

Трамп, выразив желание получать редкоземельные металлы с Украины, предложил Киеву покупать таким образом военную помощь, «не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе».

О гибели вице-губернатора Приморья

Кремль назвал героем вице-губернатора Приморья, бывшего командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова, который «геройски погиб» в Курской области.

О российской дипломатической собственности

Россия примет зеркальные меры, если Польша попробует отобрать объекты ее дипломатической собственности: «Конечно же, меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной».

Новой администрацией США пока не принималось никаких решений о возможности возвращения России ее дипсобственности: «Наша собственность является незаконно удерживаемой Соединенными Штатами в нарушение всех норм и правил. Это та ситуация, которую мы имеем и де-факто, и де-юре».

О миропорядке

России предстоит провести еще много обсуждений с другими державами по конфигурации будущего миропорядка: «Многополярность является тем фактором, который нельзя игнорировать, на него нужно ориентироваться».

Об увеличении ЕС военных расходов

Увеличение военных расходов вводит экономику ЕС в предкризисное состояние, это решение негативно скажется «на каждом европейце».

Песков Дмитрий