ЕС согласился предоставить финансовую поддержку Приднестровью

КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Европейский союз готов предоставить финансовую поддержку Приднестровью, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc.
Кос находится в Кишиневе с официальным визитом. В ходе переговоров с молдавским руководством обсуждались вопросы европейской интеграции и энергетической безопасности, включая планы по строительству новых линий электропередачи и развитию возобновляемых источников энергии.
Евросоюз готов оказать поддержку жителям левого берега Днестра. После первого пакета помощи, предоставленного с 1 по 10 февраля, дополнительно будет выделено 60 миллионов евро. Однако среди условий для Тирасполя — обязательство соблюдать права человека и другие положения.
Она отметила, что средства для Приднестровья станут частью общей помощи ЕС для Молдавии в размере 1,8 миллиарда евро, которая будет предоставляться поэтапно.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.