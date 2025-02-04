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«Которое не будет ходить и плакаться». Лукашенко сказал какое хочет новое правительство

Лукашенко сказал, чего он не хочет от нового правительства Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главные требования к новому правительству, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, на совещании 4 февраля глава страны обратил внимание на необходимость формирования крепкого правительства и озвучил главные требования.

— Сейчас очень важно сформировать правительство крепкое. Которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно, — подчеркнул он.

Еще Александр Лукашенко сказал о создании комиссии для формирования нового правительства.

Напомним, что правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.

После чего президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава.