«Которое не будет ходить и плакаться». Лукашенко сказал какое хочет новое правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главные требования к новому правительству, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на совещании 4 февраля глава страны обратил внимание на необходимость формирования крепкого правительства и озвучил главные требования.
— Сейчас очень важно сформировать правительство крепкое. Которое не будет ходить и плакаться, что там сложно, там трудно, — подчеркнул он.
Еще Александр Лукашенко сказал о создании комиссии для формирования нового правительства.
Напомним, что правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом.
После чего президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству работать до формирования нового состава.