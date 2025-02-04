Орбан заявил, что Венгрия заключит сделку с США

«Нам необходимо заключить соглашение, сделку️, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).