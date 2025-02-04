Орбан заявил, что Венгрия заключит сделку с США

«Нам необходимо заключить соглашение, сделку️, чтобы мы могли сохранить наши экономические отношения с США. Действительно выгодную сделку могут заключить те, кто не только знает, но и уважает друг друга. Мы всегда знали, что президент Трамп вернется, поэтому подготовились. Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией США», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
«А брюссельские получат, что заслужили!» — добавил он.
По окончании неформального саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявлял, что «торнадо» Трампа достигло Евросоюза и поставило все с ног на голову, в Брюсселе полное безумие и необходимы перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя.
Ранее Орбан заявил, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
*Запрещена в РФ как экстремистская.