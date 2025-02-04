Юные казахстанцы смогут посетить юбилейный Парад Победы в Москве 9 мая

Принять участие могут все желающие в возрасте от 10 до 18 лет. Задания, разделенные по уровням сложности, включают вопросы на эрудицию и углублённое знание истории. олимпиада проводится на русском и английском языках, что расширяет ее международное участие и делает проект доступным для школьников из разных стран.