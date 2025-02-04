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Юные казахстанцы смогут посетить юбилейный Парад Победы в Москве 9 мая

Это приз Всемирной школьной олимпиады.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Юные казахстанцы смогут посетить юбилейный Парад Победы в Москве 9 мая.

Об этом сообщил Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 10 до 18 лет. Задания, разделенные по уровням сложности, включают вопросы на эрудицию и углублённое знание истории. олимпиада проводится на русском и английском языках, что расширяет ее международное участие и делает проект доступным для школьников из разных стран.

Всем участникам олимпиады предлагается попробовать свои силы в отдельном творческом конкурсе, который имеет две номинации:

Рисунок Победы — творческий проект, посвященный героям семьи. Участнику олимпиады предлагается создать рисунок с героем своей семьи.

Творческая работа «Юный полководец» — участнику олимпиады предлагается написать творческую работу о великом полководце Великой Отечественной войны.

Все победители офлайн-тура Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» получат уникальную возможность присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая. Финалисты и победители будут награждены памятными призами и подарками.

Подать заявку можно на сайте по ссылке. Также можно скачать мобильное приложение. Для пользователей системы Android и для тех, кто использует Apple.