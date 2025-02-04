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Беларусь уведомила страны ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности

Военное руководство республики планирует в рамках проверки выяснить насколько механизированные воинские части и подразделения готовы выполнять задачи по предназначению.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Беларусь уведомила государства ОБСЕ о внезапной проверке боевой готовности, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Валерий Ревенко.

«Беларусь в добровольном порядке уведомила государства ОБСЕ о внезапной проверке боевой готовности, проводимой в Вооруженных силах», — написал высокопоставленный офицер в соцсети Х.

По его словам, белорусская сторона сообщила о целях, проводимой проверки, сроках и количестве участников. Также была доведена и другая информация.

Ревенко обратил внимание, что таким образом Беларусь сделала все необходимое для обеспечения открытости военной деятельности.

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в армии началась первая в текущем году плановая проверка боевой готовности.

В ходе проверки военные отработают практические действия в рамках учений и тренировок различного уровня. При этом будет исключаться всякая шаблонность действий.

Особенностью данной проверки боеготовности станет применение новых способов поддержки сухопутных войск при помощи разведывательных и ударных беспилотников.

Военные в ходе выполнения своих задач планируют активно использовать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять каналы управления и беспилотники условного противника.

ОБСЕ