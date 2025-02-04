Лукашенко проанонсировал совещание с силовым блоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о необходимости провести совещание с силовым блоком, сообщает пресс-служба президента.
Глава Беларуси проанонсировал проведение совещания с силовиками во время встречи с генеральным прокурором Андреем Шведом. В частности, президент попросил главу Генпрокуратуры оценить криминогенную ситуацию в стране.
— Буквально в двух словах, потому что я эту информацию имею, получаю, — заметил белорусский лидер.
И также Лукашенко сказал, что следует подумать, как будут подводиться итоги. Для этого он поручил Генпрокуратуре и Совету безопасности подготовить совещание с силовым блоком.
— Вы подготовите вместе с госсекретарем (Совета безопасности. — Ред) это совещание, и мы обсудим еще раз, какие нам надо извлечь выводы из существующего положения в связи с этими итогами, — подытожил президент.
При этом генпрокурор Швед сказал, что уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси.
Также Александр Лукашенко сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».