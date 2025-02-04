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Лукашенко проанонсировал совещание с силовым блоком

Лукашенко сказал подготовить совещание с силовым блоком.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о необходимости провести совещание с силовым блоком, сообщает пресс-служба президента.

Глава Беларуси проанонсировал проведение совещания с силовиками во время встречи с генеральным прокурором Андреем Шведом. В частности, президент попросил главу Генпрокуратуры оценить криминогенную ситуацию в стране.

— Буквально в двух словах, потому что я эту информацию имею, получаю, — заметил белорусский лидер.

И также Лукашенко сказал, что следует подумать, как будут подводиться итоги. Для этого он поручил Генпрокуратуре и Совету безопасности подготовить совещание с силовым блоком.

— Вы подготовите вместе с госсекретарем (Совета безопасности. — Ред) это совещание, и мы обсудим еще раз, какие нам надо извлечь выводы из существующего положения в связи с этими итогами, — подытожил президент.

При этом генпрокурор Швед сказал, что уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси.

Также Александр Лукашенко сказал какое хочет новое правительство: «Которое не будет ходить и плакаться».