Токаев принял министра иностранных дел Туркменистана

Согласно данным Акорды за 4 февраля 2025 года, глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.
Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, Токаев выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.
Кроме того, в публикации сказано, что между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.
Рашид Мередов также передал президенту Казахстана теплые слова приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
По словам дипломата, казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.
Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.