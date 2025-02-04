Размер материнского капитала в Башкирии проиндексирован на 9,5%

С 1 февраля 2025 года размер материнского капитала проиндексирован на 9,5%, сообщает отделение Социального фонда по Башкирии.
Теперь сумма составляет:
- 690,2 тыс. руб. — если в семье один ребенок, рожденный или усыновленный, начиная с 1 января 2020 года. Аналогичная сумма полагается и для семей с двумя детьми, если они рождены или усыновлены с 2007 по 2019 годы;
- 912,1 тыс. рублей — при рождении или усыновлении второго ребенка с 1 января 2020 года, а также последующих детей, если раньше материнский капитал не был оформлен;
- 221,8 тыс. рублей — размер доплаты при рождении второго ребенка в семье.
Если сумма материнского семейного капитала частично была использована, то остаток средств также будет проиндексирован.
Сертификат на маткапитал оформляется в беззаявительном порядке. Направить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до исполнения ребенку 3 лет, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, накопительную пенсию владельца сертификата.