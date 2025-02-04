Размер материнского капитала в Башкирии проиндексирован на 9,5%

Сертификат на маткапитал оформляется в беззаявительном порядке. Направить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до исполнения ребенку 3 лет, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, накопительную пенсию владельца сертификата.