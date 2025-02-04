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Главы МИД Молдовы и Израиля обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в энергетике

Министр иностранных дел Израиля прибыл в Молдову с официальным визитом.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Аспекты двустороннего сотрудничества в экономике, гуманитарной сфере, энергетике обсудили в Кишиневев главы МИД Молдовы и Израиля Михаил Попшой и Гидеон Саар.

Израильский дипломат посетил Молдову с официальным визитом, в рамках которого в молдавской столице будет открыто посольство Израиля.

«Я горжусь тем, что первое посольство, которое я открываю в качестве министра иностранных дел, — это посольство Израиля в Молдове. Это историческая веха и важный шаг в укреплении наших отношений», — заявил Гидеон Саар.

В ходе дискуссий основное внимание уделялось диверсификации сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, таких как экономика, технологические инновации, сельское хозяйство, природные ресурсы и возобновляемые источники энергии.

Глава МИД Израиля подчеркнул опыт его страны в области устойчивых технологий и выразил готовность поделиться передовым опытом в этой области. Стороны выразили заинтересованность в разработке совместных проектов в области солнечной энергетики и энергоэффективности, способствуя тем самым диверсификации источников энергии Республики Молдова.

Министры также обсудили развитие сотрудничества в сфере образования и здравоохранения, уделив особое внимание совместным инициативам. Была подчеркнута важность академических обменов и профессиональной подготовки в ключевых областях.

Министры также обсудили развитие сотрудничества в сфере образования и здравоохранения, уделив особое внимание совместным инициативам. Была подчеркнута важность академических обменов и профессиональной подготовки в ключевых областях.

Еще одной важной темой обсуждения стала защита и продвижение еврейского наследия в Республике Молдова. Была достигнута договоренность об организации культурных мероприятий и исследовательских проектов, посвященных истории еврейской общины, с целью укрепления межкультурного диалога и связей между народами двух стран.