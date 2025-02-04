Экспорт и транзит казахстанского зерна в Россию вырос почти в два раза

В компании отметили, что в январе 2025 года наблюдался рост экспорта в Узбекистан на 23%, в Таджикистан на 18%, в Туркменистан в три раза и в Кыргызстан в четыре раза. Перевозки зерна в Иран через порты Актау и Курык показали 23-кратный рост, достигнув 121 тысячи тонн. Транзитные перевозки через порты РФ и Прибалтики остались в январе 2025 года на уровне прошлого года с объемом 100 тысяч тонн.