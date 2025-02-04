Экспорт и транзит казахстанского зерна в Россию вырос почти в два раза

АЛМАТЫ, 4 фев — Sputnik. Практически двукратное увеличение объема экспорта и транзита казахстанского зерна в Россию и через ее территорию фиксирует Национальный железнодорожный перевозчик КТЖ (национальный оператор железных дорог), сообщает агентство АПК Новости.
По данным пресс-службы компании, с сентября 2024 года по январь 2025 года объем перевозок зерна нового урожая по железной дороге составил 6,1 млн тонн, что на 47% больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода.
Основную часть перевезенного зерна составляют экспортные поставки, которые выросли на 53%, достигнув 4,8 млн тонн. Внутренние перевозки также показали положительную динамику, увеличившись на 28%, до 1,3 млн тонн.
Также в компании отметили, что наибольшие объемы зерна были направлены в страны Центральной Азии — 2,7 млн тонн, что на 36% больше по сравнению с предыдущим годом. Поставки в Иран через порты Актау и Курык выросли в 29 раз, достигнув 576 тыс. тонн.
«Перевозки в Россию осуществляются без ограничений. Экспорт и транзит в РФ составили более 660 тыс. тонн, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В январе 2025 года железнодорожным транспортом было перевезено 1,1 млн тонн зерна, что на 35% больше, чем в январе прошлого года», — сообщили в КТЖ.
В компании отметили, что в январе 2025 года наблюдался рост экспорта в Узбекистан на 23%, в Таджикистан на 18%, в Туркменистан в три раза и в Кыргызстан в четыре раза. Перевозки зерна в Иран через порты Актау и Курык показали 23-кратный рост, достигнув 121 тысячи тонн. Транзитные перевозки через порты РФ и Прибалтики остались в январе 2025 года на уровне прошлого года с объемом 100 тысяч тонн.