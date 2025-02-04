Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран», — говорится в поздравлении.