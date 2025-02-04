Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран», — говорится в поздравлении.

Лукашенко Александр