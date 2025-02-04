«Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Пользуясь этим случаем, выражаю надежду на дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь в интересах народов двух стран», — говорится в поздравлении.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Лукашенко с победой на выборах
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.