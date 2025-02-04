Мэр Новосибирска анонсировал ремонт 20 школ в 2025 году

В Новосибирске в 2025 году по госпрограмме «Развитие образования» будут отремонтированы 20 школ. Об этом на оперативном совещании во вторник, 4 февраля сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По данным мэрии мегаполиса, на проведение капитального ремонта образовательных учреждений в 2024—2025 годах предусмотрены 2,3 млрд рублей, из них 1,023 млрд были потрачены в прошлом году.
При этом, как заявил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, в этом году может потребоваться корректировка городского бюджета, поскольку проектно-сметная документация на ремонт некоторых школ проходила экспертизу в 2022 году.
«За это время изменения в ценовой политике произошли во всех сферах, и чтобы завершить все работы в срок, понадобится дофинансирование. Мы прорабатываем этот вопрос с министерством образования Новосибирской области, а также с правительством Российской Федерации», — отметил чиновник.
В пресс-центре мэрии добавили, что в 16 из 20 школ капремонт планируют закончить к 1 сентября. В оставшихся — до конца 2025 года.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Новосибирска назвал улицы, которые отремонтируют в 2025 году.