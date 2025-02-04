Мэр Новосибирска анонсировал ремонт 20 школ в 2025 году

«За это время изменения в ценовой политике произошли во всех сферах, и чтобы завершить все работы в срок, понадобится дофинансирование. Мы прорабатываем этот вопрос с министерством образования Новосибирской области, а также с правительством Российской Федерации», — отметил чиновник.