В Великобритании экстренно отзывают 120 тыс. бронежилетов

Представители правительства лейбористов заявили, что «не потерпят такого риска» для военных. Бронежилеты типа ECBA, имеющие небольшую защитную пластину на груди и спине, были введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Они не пользовались популярностью у военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, учитывая размеры пластин. Сейчас ими пользуются военнослужащие подразделений охраны, ВМС и морской пехоты.