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В Великобритании экстренно отзывают 120 тыс. бронежилетов

Министерство обороны Великобритании объявило о срочном изъятии 120 тыс. бронежилетов типа ECBA (Enhanced Combat Body Armour), используемых британскими военнослужащими. Проверка выявила в пластинах этих бронежилетов микротрещины, что делает их ненадежными. Как сообщает The Guardian, 120 тыс. бронежилетов подлежали замене по истечении срока использования еще в 2023 году. Но предыдущее правительство решило отложить замену на четыре года, чтобы сэкономить средства.

Представители правительства лейбористов заявили, что «не потерпят такого риска» для военных. Бронежилеты типа ECBA, имеющие небольшую защитную пластину на груди и спине, были введены в эксплуатацию более 30 лет назад. Они не пользовались популярностью у военных в Ираке и Афганистане из-за ограниченной защиты, учитывая размеры пластин. Сейчас ими пользуются военнослужащие подразделений охраны, ВМС и морской пехоты.

Как полагают эксперты, примерно каждый десятый такой бронежилет имеет микротрещины в пластинах. Теперь бронепластины будут проверены, бракованные заменят и, возможно, надеются в Министерстве обороны, это не потребует дополнительных издержек.