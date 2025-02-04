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В Молдавии потребовали от властей аннулировать санкции против России

Додон: оппозиция Молдавии требует от властей аннулировать санкции против России.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) потребовала от властей аннулировать антироссийские санкции и восстановить экономические связи с Россией, заявил лидер политсилы, экс-президент республики Игорь Додон.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в июле прошлого года сообщил, что республика поддержала 80% европейских санкций против РФ, большая часть из которых касается экономических ограничений. В частности, на сегодняшний день банки в Молдавии не работают с банками из РФ, на территории страны недоступны приложения для денежных переводов в Россию.

«Партия социалистов требует аннулировать санкции, введённые против России, срочно восстановить прямое авиасообщение с РФ, возобновить денежные переводы, начать переговоры для получения более дешёвых энергоресурсов и открытия рынка сбыта», — заявил Додон.

Ранее оппозиция неоднократно критиковала политику нынешнего руководства страны, указывая на ухудшение экономической ситуации, рост тарифов и снижение уровня жизни населения.

Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

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