Собянин вдвое увеличил размер премий молодым ученым

В 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен с 1,5 млн до 2 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Выросло и число премий — с 33 до 50. При этом количество номинаций остается неизменным — 22, в том числе 11 номинаций — в области исследований и столько же — в области разработок.