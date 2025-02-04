Собянин вдвое увеличил размер премий молодым ученым

«Мной принято решение удвоить размер премий, который не индексировался с 2019 года. И постараемся вам пересчитать эти премии, чтобы вы их получили», — сказал Собянин во вторник во время вручения премий молодым ученым за 2024 год.
Таким образом, премии увеличиваются с 2 до 4 миллионов рублей.
В 2019 году по предложению Собянина размер одной премии был увеличен с 1,5 млн до 2 млн рублей. В случае присуждения награды научному коллективу премия делится поровну между его участниками, дипломы вручаются каждому из них. Выросло и число премий — с 33 до 50. При этом количество номинаций остается неизменным — 22, в том числе 11 номинаций — в области исследований и столько же — в области разработок.
В материалах пресс-службы столичной мэрии отмечается, что в Москве расположено 840 научных организаций — 20,3% всех организаций, выполняющих исследования и разработки в России. В их числе академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и ведущие вузы страны.
В Москве работают 33,3% научных кадров страны, в том числе 44,9% докторов наук и 38,5% кандидатов наук. В столичных вузах обучается 22,3% студентов и 42,2% аспирантов России.