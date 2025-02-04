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На улучшение жизни челябинцев в 2025 году направят 2,4 миллиарда рублей

В этом году на реализацию трёх национальных проектов по улучшению качества жизни челябинцев направят 2,4 миллиарда рублей. На что потратят деньги, рассказали в мэрии.

Источник: Pchela.News

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

В этом году в Челябинске планируют благоустроить семь общественных зон, модернизировать коммунальную инфраструктуру, построить четыре новых дорожных объекта и ещё два — отремонтировать.

Национальный проект «Молодёжь и дети»

Для детей и молодёжи организуют различные мероприятия, оснастят всем необходимым предметные кабинеты в школах, продолжат строить новое образовательное учреждение в микрорайоне № 57 Курчатовского района, а педагогам и наставникам окажут поддержку.

Национальный проект «Семья»

Для жителей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых создадут систему долгосрочной поддержки, а в детских школах искусств планируют обновить музыкальные инструменты, оборудование и материалы.

Челябинск принимает активное участие в реализации национальных проектов с 2019 года. В прошлом году на эти цели выделили почти 4,5 миллиарда рублей.

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