На улучшение жизни челябинцев в 2025 году направят 2,4 миллиарда рублей

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
В этом году в Челябинске планируют благоустроить семь общественных зон, модернизировать коммунальную инфраструктуру, построить четыре новых дорожных объекта и ещё два — отремонтировать.
Национальный проект «Молодёжь и дети»
Для детей и молодёжи организуют различные мероприятия, оснастят всем необходимым предметные кабинеты в школах, продолжат строить новое образовательное учреждение в микрорайоне № 57 Курчатовского района, а педагогам и наставникам окажут поддержку.
Национальный проект «Семья»
Для жителей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых создадут систему долгосрочной поддержки, а в детских школах искусств планируют обновить музыкальные инструменты, оборудование и материалы.
Челябинск принимает активное участие в реализации национальных проектов с 2019 года. В прошлом году на эти цели выделили почти 4,5 миллиарда рублей.