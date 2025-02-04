Узбекистан и Пакистан намерены открыть СП по обработке кожи

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Узбекистан и Пакистан планируют создать СП по обработке кожи, сообщает ИА «Дунё».
В ходе поездки в Лахор посол Узбекистана Алишер Тухтаев, представители Торгово-промышленной палаты республики, ассоциаций «Узсантехпром», «Узтекстильпром» и «Узчармсаноат», а также предприниматели Сурхандарьинской области посетили кожевенный завод пакистанской компании «DADA».
Бизнесмены Узбекистана и Пакистана планируют новые проекты — в каких сферах.
Компания специализируется на обработке шкур мелкого рогатого скота и овец, являясь одним из крупнейших поставщиков изделий из кожи для мировой индустрии моды.
Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятия, линейку выпускаемой продукции, комплекс водоочистки, а также рассказали о полном цикле переработки овечьей и козьей кожи: дублении, химической обработке, крашении, сушке, сортировке и подготовке к экспорту.
В свою очередь узбекская сторона представила презентацию об условиях, созданных в республике для иностранных инвесторов, предоставляемых им льготах, сырьевой базе и ценах, а также перспективном рынке.
«Стороны договорились об организации визита представителей пакистанской компании в Узбекистан в апреле текущего года для изучения предложения по проекту создания совместного промышленного предприятия, согласования первоначальной технической, организационной и технико-экономической основы», — говорится в сообщении.
Для реализации данного проекта изучат территории свободных экономических зон «Ахангаран» или «Джизак».