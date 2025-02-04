Мэр Новосибирска поддержал предложение увеличить число платных парковок

На данный момент в городе работают две категории платных парковок. Первая — это обособленные стоянки со шлагбаумами, например, на улицах Гоголя, Орджоникидзе и у ДК «Прогресс». Вторая — парковочные зоны вдоль улиц, оборудованные автоматической фотофиксацией. На Красном проспекте таких мест 598.