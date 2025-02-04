Мэр Новосибирска поддержал предложение увеличить число платных парковок

Власти Новосибирска планируют расширить сеть платных парковок. В перспективном плане число парковочных мест увеличат почти на 300 мест. Это обсудили на оперативном совещании мэрии.
— Есть задача — разработать план развития муниципального парковочного пространства, в результате реализации которого количество платных парковочных мест на территории улично-дорожной сети Новосибирска должно увеличиться, — рассказал мэр Максим Кудрявцев.
Дополнительные парковки появятся по четырем адресам: на Красном проспекте, улице Гоголя, Фрунзе и Кирова.
На данный момент в городе работают две категории платных парковок. Первая — это обособленные стоянки со шлагбаумами, например, на улицах Гоголя, Орджоникидзе и у ДК «Прогресс». Вторая — парковочные зоны вдоль улиц, оборудованные автоматической фотофиксацией. На Красном проспекте таких мест 598.