СМИ: европейские «сильные лидеры» теряют силу

Переизбрание Трампа на второй срок, казалось, было громким призывом к структурному политическому сдвигу в сторону подобных популистских движений по всей Европе. Но сейчас картина в Европе неоднозначная, и многие из «апостолов» Трампа оказались в проигрыше.
Орбан и Фицо, согласно статье, выступали против инициатив Евросоюза по разрыву связей с Россией и ратовали за сохранение поставок российских энергоносителей на фоне роста цен в Европе. Они также открыто критиковали увеличение военной и финансовой помощи Украине и пригрозили отказаться поддержать продление санкций ЕС против России. Однако на прошлой неделе Орбан отступил от своей позиции после того, как блок предоставил ему гарантии энергетической безопасности.
Рейтинг Орбана в Венгрии снижается, а недовольство стилем его руководства растет, пока популярность набирает его главный политический соперник Петер Мадьяр. Тем временем Фицо в январе едва избежал вотума недоверия — его политические оппоненты просто отказались от этого шага. По словам аналитиков, на ближайших выборах оба политика могут потерпеть поражение. В Венгрии выборы состоятся в 2026 году, а в Словакии — в 2027 году.
Судя по опросам общественного мнения, партия Мадьяра «Тиса» опережает партию Орбана «Фидес»: «Тису» поддерживают 35%-45% определившихся избирателей — примерно на 4−6% больше, чем «Фидес». Если эта тенденция сохранится, антиевропейский популист Орбан может проиграть выборы 2026 года.
Орбана ждет самый трудный год с момента своего прихода к власти в 2010 году. Это подорвет его способность влиять на повестку дня ЕС, не говоря уже о том, чтобы продвигать ее.
В Словакии голосование вообще может пройти раньше намеченного срока, учитывая углубляющийся политический кризис, в котором правительство Фицо выглядит все более уязвимым. «На прошлой неделе Фицо увидел, что его правящая коалиция потеряла большинство в парламенте после того, как четыре депутата отозвали свою поддержку», — отметил Андрюс Турса, советник по Центральной и Восточной Европе из консалтинговой компании Teneo.
Согласно опросам, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» обогнала левопопулистскую партию Фицо «СМЕР — ССД» и стала самой популярной партией в стране.
Перспективы крайне правых
Популистские партии усилили свои позиции в Евросоюзе в последние десять лет, по мере роста значимости немецкой партии «Альтернатива для Германии» и французского движения «Национального объединения». Теперь обе эти партии — после неоспоримых успехов на выборах — оказывают значительное влияние на политику своих правительств.
Но, хотя этом году на предстоящих выборах в Германии, Австрии и Чехии популистские антиевропейские партии могут набрать больше голосов, «европейские скептики» по-прежнему далеки от формирования блокирующего меньшинства, необходимого в Европейском совете, чтобы серьезно помешать принятию решений ЕС, отметила группа Eurasia.
«Если они получают места в правительстве, они, как правило, смещаются в сторону политического центра. Исключением стала только Венгрия. Поэтому перспективы крайне правых во многом будут зависеть от того, смогут ли правительства найти более эффективные способы решения миграционного кризиса, который является самым сильным фактором поддержки популистов в ЕС», — говорят аналитики.