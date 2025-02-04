СМИ: европейские «сильные лидеры» теряют силу

Рейтинг Орбана в Венгрии снижается, а недовольство стилем его руководства растет, пока популярность набирает его главный политический соперник Петер Мадьяр. Тем временем Фицо в январе едва избежал вотума недоверия — его политические оппоненты просто отказались от этого шага. По словам аналитиков, на ближайших выборах оба политика могут потерпеть поражение. В Венгрии выборы состоятся в 2026 году, а в Словакии — в 2027 году.