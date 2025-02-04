Губернатор прокомментировал ситуацию с отключениями и уборкой снега

«Поручил главам администраций и ответственным министерствам докладывать мне о ситуации каждый час. Особенно по отключению электричества и отопления в разных районах и городах. Большая часть аварий уже устранена, по остальным оперативно проводятся работы.», — прокомментировал Юрий Слюсарь.