Губернатор прокомментировал ситуацию с отключениями и уборкой снега

Коммунальные службы и специальная техника работала всю ночь, и большинство последствий было быстро ликвидировано. Однако для устранения всех проблем еще нужно время.
«Поручил главам администраций и ответственным министерствам докладывать мне о ситуации каждый час. Особенно по отключению электричества и отопления в разных районах и городах. Большая часть аварий уже устранена, по остальным оперативно проводятся работы.», — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Также он отметил, что жителям необходимо быть осторожнее, так как мокрый снег налипает на провода и деревья.