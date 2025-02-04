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Губернатор прокомментировал ситуацию с отключениями и уборкой снега

В Ростовской области выпало большое количество снега — примерно треть от месячной нормы. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Коммунальные службы и специальная техника работала всю ночь, и большинство последствий было быстро ликвидировано. Однако для устранения всех проблем еще нужно время.

«Поручил главам администраций и ответственным министерствам докладывать мне о ситуации каждый час. Особенно по отключению электричества и отопления в разных районах и городах. Большая часть аварий уже устранена, по остальным оперативно проводятся работы.», — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Также он отметил, что жителям необходимо быть осторожнее, так как мокрый снег налипает на провода и деревья.