В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны

КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия должна пересмотреть курс внешней политики, ослабив зависимость от Брюсселя и исходя из национальных интересов, заявил во вторник лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент Игорь Додон.
«Внешняя политика партии “Действие и солидарность” в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности», — сказал Додон на брифинге в Кишиневе.
Политик предложил отказаться от односторонней ориентации на ЕС и расширять сотрудничество через двусторонние переговоры с отдельными странами Европы. «Премьер Венгрии (Виктор — ред.) Орбан и другие лидеры-прагматики понимают наши нужды лучше, чем технократы Евросоюза», — отметил Додон.
Лидер социалистов также подчеркнул, что за время правления нынешней партии власти в Молдавии произошел значительный спад всех отраслей экономики: промышленности, энергетики и ключевой для страны аграрной отрасли. «Отсутствие компетентных управленцев во властных структурах и превалирование внешней повестки над внутренней привели к тяжелейшему экономическому кризису, сопровождаемому обнищанием населения и депопуляцией страны», — добавил Додон.
Ранее власти страны заявляли о неизменности курса на евроинтеграцию, однако социологические опросы фиксируют снижение поддержки этого вектора среди населения.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.