В Молдавии предложили пересмотреть внешнеполитический курс страны

«Внешняя политика партии “Действие и солидарность” в последние годы — это преступление против национальных интересов Молдовы. Сегодня внешняя политика строится в угоду глобалистам и брюссельской бюрократии, а не в интересах молдавского народа. Это привело к ослаблению экономики, росту цен и социальной нестабильности», — сказал Додон на брифинге в Кишиневе.