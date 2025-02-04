Токаев поручил усилить защиту прав потребителей финансовых услуг

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что банковский сектор сохраняет стабильность. Активы банков с начала 2024 года выросли на 19,7% до 61,6 трлн тенге. Кредитование экономики увеличилось на 20,9% до 33,8 трлн тенге. Уровень неработающих активов банков сохраняется на низком уровне менее 3,1%.