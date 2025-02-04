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Президент Монголии поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Приятно отметить, что Ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси», — говорится в поздравлении.

«Буду рад продолжить наше с Вами сотрудничество, господин Президент, во благо дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.

Монгольский лидер пожелал Александру Лукашенко и его семье крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего и процветания — дружественному народу Беларуси.

Лукашенко Александр