Президент Монголии поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

«Приятно отметить, что Ваш государственный визит, господин Президент, поспособствовал еще большему укреплению традиционных дружественных отношений между нашими странами и оставил яркий след в истории двусторонних отношений Монголии и Беларуси», — говорится в поздравлении.
«Буду рад продолжить наше с Вами сотрудничество, господин Президент, во благо дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.
Монгольский лидер пожелал Александру Лукашенко и его семье крепкого здоровья, счастья, всего наилучшего и процветания — дружественному народу Беларуси.