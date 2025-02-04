«Похоже на аферу»: губернатор — о схеме с машинами скорой помощи Самары

«Я читал обращения людей, которые работают на этих машинах. Они писали не про качество автомобилей, а про то, каким образом вообще работа построена. У меня складывается впечатление, что это такая большая афера, когда мы платим дороже за машины, чем могли бы, если бы просто ее закупали. И при этом для наших жителей обеспечиваем худшее качество, чем было бы, если бы этого не было. То есть мы приплачиваем за плохое качество организации работы. Нам такого не надо».