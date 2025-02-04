Губернатор Кубани рассказал об участнице ликвидации последствий ЧС

Ранее мы писали, на Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья. Всего с начала ликвидации последствий ЧС собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты обследуют 265 километров берега. Почти 17,2 тыс. тонны песка очистили вибрационной установкой.