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Губернатор Кубани рассказал об участнице ликвидации последствий ЧС

Вениамин Кондратьев поблагодарил Анну Тютюнник из Тимашевска.

Источник: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани рассказал об участнице ликвидации последствий ЧС. О ней Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.

На помощь в уборке мазута в Анапу приехала 30-летняя Анна Тютюнник из Тимашевска. По профессии она культорганизатор в городском парке.

В составе муниципальной команды Анна Тютюнник дважды собирала нефтепродукты на пляже, где в море впадает река Можепсин. Она, как отметил губернатор Кубани, уверена, что общими усилиями береговую линию получится очистить.

«Спасибо ей и всем, кто нашел время и приехал на побережье», — написал Вениамин Кондратьев.

Ранее мы писали, на Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья. Всего с начала ликвидации последствий ЧС собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты обследуют 265 километров берега. Почти 17,2 тыс. тонны песка очистили вибрационной установкой.

экология