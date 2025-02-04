Губернатор Кубани рассказал об участнице ликвидации последствий ЧС. О ней Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.
На помощь в уборке мазута в Анапу приехала 30-летняя Анна Тютюнник из Тимашевска. По профессии она культорганизатор в городском парке.
В составе муниципальной команды Анна Тютюнник дважды собирала нефтепродукты на пляже, где в море впадает река Можепсин. Она, как отметил губернатор Кубани, уверена, что общими усилиями береговую линию получится очистить.
«Спасибо ей и всем, кто нашел время и приехал на побережье», — написал Вениамин Кондратьев.
Ранее мы писали, на Кубани вывезли более 177 тонн загрязненного грунта с побережья. Всего с начала ликвидации последствий ЧС собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов. В настоящее время специалисты обследуют 265 километров берега. Почти 17,2 тыс. тонны песка очистили вибрационной установкой.