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SCMP: Китай раскритиковал США за создание «тропического шторма» в Панаме

Критика последовала за заявлением лидера Панамы о том, что меморандум о взаимопонимании «Один пояс, один путь» не будет продлен, и призывом госсекретаря США Марко Рубио дистанцироваться от Пекина, пишет South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что его страна не будет продлевать меморандум о взаимопонимании от 2017 года по глобальной инфраструктурной инициативе Пекина «Один пояс, один путь». В обмен США якобы пообещали Панаме сохранить за ней суверенитет над Панамским каналом, протяженность которого составляет 82 километра и который соединяет Тихий и Атлантический океаны, говорится в статье.

Однако Трамп по итогам визита Рубио в Панаму заявил, что «не полностью удовлетворен» заверениями Мулино и что обе стороны рассматривают возможность личной встречи либо с представителями Панамы в Вашингтоне, либо с представителями США в Панама-Сити.

В свою очередь, посол Китая в Панаме Сюй Сюэюань во вчерашней статье обвинила Соединенные Штаты в запугивании центральноамериканской страны. Статья была опубликована в панамской газете La Estrella под заголовком «Соединенные Штаты, пожалуйста, научитесь уважать». В ней Сюй назвала визит американской делегации «тропическим штормом», который нарушил суверенитет Панамы. Китайский посол обвинила США в принудительной дипломатии и задалась вопросом, почему Рубио отреагировал с «такой яростью» на отношения Панамы с Китаем.

Сюй напомнила об обширной торговле и инвестициях между Вашингтоном и Пекином и обвинила американцев в лицемерии за противодействие аналогичной деятельности китайцев в Панаме.

Сюй также отвергла американские заявления о том, что нейтралитет канала был скомпрометирован. По ее словам, именно Вашингтон является реальной угрозой для стабильности Панамского канала.

«Канал был закрыт всего один раз — с вторжением Соединенных Штатов», — напомнила Сюй. В 1989 году более 27 000 американских солдат вторглись в Панаму, чтобы свергнуть Мануэля Норьегу.

В заключении посол подчеркнула, что, если США настроены на «золотую эру» для Америки, они должны уважать другие страны.

дипломатия