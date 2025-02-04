SCMP: Китай раскритиковал США за создание «тропического шторма» в Панаме

В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что его страна не будет продлевать меморандум о взаимопонимании от 2017 года по глобальной инфраструктурной инициативе Пекина «Один пояс, один путь». В обмен США якобы пообещали Панаме сохранить за ней суверенитет над Панамским каналом, протяженность которого составляет 82 километра и который соединяет Тихий и Атлантический океаны, говорится в статье.