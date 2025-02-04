SCMP: Китай раскритиковал США за создание «тропического шторма» в Панаме

В воскресенье президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что его страна не будет продлевать меморандум о взаимопонимании от 2017 года по глобальной инфраструктурной инициативе Пекина «Один пояс, один путь». В обмен США якобы пообещали Панаме сохранить за ней суверенитет над Панамским каналом, протяженность которого составляет 82 километра и который соединяет Тихий и Атлантический океаны, говорится в статье.
В свою очередь, посол Китая в Панаме Сюй Сюэюань во вчерашней статье обвинила Соединенные Штаты в запугивании центральноамериканской страны. Статья была опубликована в панамской газете La Estrella под заголовком «Соединенные Штаты, пожалуйста, научитесь уважать». В ней Сюй назвала визит американской делегации «тропическим штормом», который нарушил суверенитет Панамы. Китайский посол обвинила США в принудительной дипломатии и задалась вопросом, почему Рубио отреагировал с «такой яростью» на отношения Панамы с Китаем.
Сюй напомнила об обширной торговле и инвестициях между Вашингтоном и Пекином и обвинила американцев в лицемерии за противодействие аналогичной деятельности китайцев в Панаме.
«Канал был закрыт всего один раз — с вторжением Соединенных Штатов», — напомнила Сюй. В 1989 году более 27 000 американских солдат вторглись в Панаму, чтобы свергнуть Мануэля Норьегу.
В заключении посол подчеркнула, что, если США настроены на «золотую эру» для Америки, они должны уважать другие страны.