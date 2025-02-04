Полковник Ходаренок: Киев может разбазарить свои запасы полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Киевом сделку на продолжение поставок вооружения и военной техники в ответ на предоставление Украиной редкоземельных элементов. Есть ли перспектива у подобного соглашения — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Трамп заявил, что Вашингтон хочет заключить сделку с Киевом, при которой американская помощь Украине пойдет в обмен на редкоземельные металлы. При этом The Hill пишет, что «неясно, будет ли желаемая сделка касаться только элементов, которые считаются редкоземельными, или его также интересуют такие минералы, как литий и титан, значительными запасами которых обладает Украина».
Для начала разберемся с украинскими месторождениями ~лития, титана, графита и урана, которые не являются редкоземельными элементами.~
Одно из крупнейших в Европе месторождений лития находится на территории ДНР в районе села Шевченково (25 км от Угледара и 21 км от Марьинки). В настоящее время этот район контролируется российскими войсками. Другое месторождение — участок «Крутая Балка» в Запорожской области недалеко от Бердянска. Опять-таки — эта природная кладовая находится под контролем ВС России. Запасы лития в этом регионе составляют около 500 тыс. тонн.
Титановые месторождения на Украине расположены в Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской областях и частично в Киевской.
Помимо титана и лития, Украина входит в топ-5 стран по разведанным запасам графита. Таких месторождений там шесть, но эксплуатируется только одно — в Кировоградской области.
Что касается урана, то три урановых месторождения находятся в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Теперь перейдем к редкоземельным элементам. Как известно, к редкоземельным относится группа из ~17 элементов~, включающая скандий, иттрий и лантаноиды. Теперь самое главное — ~на Украине месторождений редкоземельных металлов нет,~ за исключением небольших запасов скандия. Так что не совсем понятно, о чем, собственно говоря, идет торг.
Скандий — редкоземельный металл, близкий по свойствам к алюминию. Ряд уникальных особенностей сделали скандий одним из наиболее востребованных, дорогих и ликвидных металлов. Технология извлечения скандия — дорогостоящая, а получаемые объемы — малы. В настоящее время известно о шести первичных месторождениях скандия в мире, одно из них — на Украине (бывший урановый рудник «Желтые воды»). Основным поставщиком скандия на мировой рынок является Китай. Так что о каких еще редкоземельных элементах на Украине говорил Трамп, не вполне ясно.
Совершенно понятно желание главы Белого дома хоть что-нибудь получить от Украины взамен поставок вооружения и военной техники. Но пока в разгаре вооруженный конфликт, есть существенные проблемы с организацией весьма дорогостоящей разработки полезных ископаемых (а это придется делать в основном шахтным способом), и надо же каким-то образом обеспечить транспортировку добытых минералов и безопасность персонала. ~Вполне возможно, что даже разговоры об этом являются некими подвижками к мирным договоренностям.~
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поспешил раскритиковать требование Трампа к Украине о поставках металлов в обмен на помощь. «Было бы “очень эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки”, — сказал Шольц.
Возможно, по его мнению, президенту США надо продолжать совершенно бескорыстно и безвозмездно заливать деньги в бездонную бочку под названием Украина.
Еще раз обратим внимание на фразу Трампа: «Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие вещи».
~Ключевые слова здесь — «что мы им даем».~ То есть по-прежнему в плане поставок вооружения и техники ВСУ будут учитываться не удовлетворение запросов украинской стороны в полном объеме, а «что даем».
То есть для Киева достаточно велик шанс разбазарить свои невозобновляемые запасы полезных ископаемых и взамен получить далеко не все, что нужно для ведения военных действий. Да и к тому же впоследствии сжечь все поставленное оружие в ходе боев. И в итоге остаться с вычерпанными недрами и без оружия и боеприпасов, утраченных и израсходованных в ходе боевых действий.
Такой финал для Киева отнюдь не исключен.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),