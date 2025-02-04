Полковник Ходаренок: Киев может разбазарить свои запасы полезных ископаемых

То есть для Киева достаточно велик шанс разбазарить свои невозобновляемые запасы полезных ископаемых и взамен получить далеко не все, что нужно для ведения военных действий. Да и к тому же впоследствии сжечь все поставленное оружие в ходе боев. И в итоге остаться с вычерпанными недрами и без оружия и боеприпасов, утраченных и израсходованных в ходе боевых действий.