Президент Владимир Путин наградил директора челябинского завода

Валерий Бондаренко получил награду за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Он создал компанию «Конар» в Челябинске в 1991 году. Предприятие начинало деятельность как производитель фланцев, крепежа и деталей трубопровода. С 2013 года Валерий Бондаренко открыл ряд совместных производств с российскими компаниями и зарубежными инвесторами. В итоге предприятие выросло до масштабов промышленной группы с компетенциями в сферах нефтегазового машиностроения, производства крупногабаритных металлоконструкций, судостроения, энергетики.