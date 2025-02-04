Президент Владимир Путин наградил директора челябинского завода

Валерий Бондаренко получил награду за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Он создал компанию «Конар» в Челябинске в 1991 году. Предприятие начинало деятельность как производитель фланцев, крепежа и деталей трубопровода. С 2013 года Валерий Бондаренко открыл ряд совместных производств с российскими компаниями и зарубежными инвесторами. В итоге предприятие выросло до масштабов промышленной группы с компетенциями в сферах нефтегазового машиностроения, производства крупногабаритных металлоконструкций, судостроения, энергетики.
— В 2015 году Валерий Бондаренко создал первый на Южном Урале индустриальный парк «Станкомаш», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Генеральный директор «Конара» с 2019-го также является почётным гражданином города.
Владимир Путин также наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Чебаркуля Александра и Жанну Сафоновых.