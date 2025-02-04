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Президент Владимир Путин наградил директора челябинского завода

Директор челябинского акционерного общества «Конар» Валерий Бондаренко удостоился ордена Почёта. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Источник: пресс-служба администрации Челябинска, правительство ХМАО

Валерий Бондаренко получил награду за многолетнюю добросовестную работу и трудовые успехи. Он создал компанию «Конар» в Челябинске в 1991 году. Предприятие начинало деятельность как производитель фланцев, крепежа и деталей трубопровода. С 2013 года Валерий Бондаренко открыл ряд совместных производств с российскими компаниями и зарубежными инвесторами. В итоге предприятие выросло до масштабов промышленной группы с компетенциями в сферах нефтегазового машиностроения, производства крупногабаритных металлоконструкций, судостроения, энергетики.

— В 2015 году Валерий Бондаренко создал первый на Южном Урале индустриальный парк «Станкомаш», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. — Генеральный директор «Конара» с 2019-го также является почётным гражданином города.

Владимир Путин также наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Чебаркуля Александра и Жанну Сафоновых.

Путин Владимир