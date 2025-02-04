Додон призвал США расследовать финансирование предвыборных кампаний Санду

КИШИНЁВ, 4 фев — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон считает, что новая администрация США должна провести расследование использования внешнего финансирования предвыборных кампаний действующей главы республики Майи Санду.
Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
«Мы требуем проведения аудита новой администрацией США и расследования процесса захвата юстиции, расследования использования внешнего финансирования для предвыборных кампаний Майи Санду в 2020—2024 годах». Мы уверены, что партия «Действие и солидарность» использовала деньги организованной преступной группировки USAID и другие фонды Сороса", — заявил Додон на брифинге.
По мнению политика, последние четыре года правительство использовало средства иностранных фондов для манипуляций на выборах, что привело к вмешательству внешних сил в дела страны. Он подчеркнул, что необходимость расследования таких практик стала важной для обеспечения прозрачности в политическом процессе страны.
Додон называет партию «Действие и солидарность» и связанные с ней структуры ответственными за манипуляции с иностранным финансированием, что затрудняет реальное представление молдавских интересов на внешней арене.
Третьего ноября 2024 года в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду — 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.