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В ЕС готовятся к жестким переговорам с Трампом

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готова во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом твердо отстаивать интересы Евросоюза в вопросах таможенной политики и пошлин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О своей позиции глава Еврокомиссии заявила на встрече с послами в Брюсселе.

«Мы будем готовы к жестким переговорам, если это потребуется», — цитирует Фон дер Ляйен Reuters.

Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия настроена на прочное партнерство с США и поиск компромиссных решений по всем вопросам, передают «Ведомости». По словам главы ЕК, в первую очередь усилия объединения будут направлены на организацию важнейших цепочек поставок и поддержку разработок новых технологий.

Ранее Трамп раскрыл планы по введению пошлин на товары из стран Евросоюза. Он заявил, что в США зафиксирована нехватка более $300 млрд, и обвинил Великобританию и ЕС в «ужасном отношении».

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил США ответными пошлинами. Он заявил, что ЕС готов продемонстрировать жесткую позицию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что намерение Трампа о введении пошлин следует воспринимать «с беспокойством», но без опасений. Он заверил, что Польша способна дать ответ, например, показав высокий экономический рост.

ЕС
Трамп Дональд
переговоры