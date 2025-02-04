В ЕС готовятся к жестким переговорам с Трампом

Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия настроена на прочное партнерство с США и поиск компромиссных решений по всем вопросам, передают «Ведомости». По словам главы ЕК, в первую очередь усилия объединения будут направлены на организацию важнейших цепочек поставок и поддержку разработок новых технологий.