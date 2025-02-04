В ЕС готовятся к жестким переговорам с Трампом

О своей позиции глава Еврокомиссии заявила на встрече с послами в Брюсселе.
«Мы будем готовы к жестким переговорам, если это потребуется», — цитирует Фон дер Ляйен Reuters.
Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия настроена на прочное партнерство с США и поиск компромиссных решений по всем вопросам, передают «Ведомости». По словам главы ЕК, в первую очередь усилия объединения будут направлены на организацию важнейших цепочек поставок и поддержку разработок новых технологий.
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил США ответными пошлинами. Он заявил, что ЕС готов продемонстрировать жесткую позицию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что намерение Трампа о введении пошлин следует воспринимать «с беспокойством», но без опасений. Он заверил, что Польша способна дать ответ, например, показав высокий экономический рост.