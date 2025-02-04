Председатель гордумы Ростова уйдет в отставку вслед за мэром

«В отставку досрочно уйдет председатель гордумы Зинаида Неярохина», — заявили в гордуме.
Неярохина занимала свой пост более 10 лет. Об отставке она объявила сегодня на заседании гордумы.
Сообщается, что она сложит полномочия 11 февраля.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля, ФедералПресс. Председатель гордумы Ростова Зинаида Неярохина уйдет в отставку.
«В отставку досрочно уйдет председатель гордумы Зинаида Неярохина», — заявили в гордуме.
Неярохина занимала свой пост более 10 лет. Об отставке она объявила сегодня на заседании гордумы.
Сообщается, что она сложит полномочия 11 февраля.