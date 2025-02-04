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Председатель гордумы Ростова уйдет в отставку вслед за мэром

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля, ФедералПресс. Председатель гордумы Ростова Зинаида Неярохина уйдет в отставку.

«В отставку досрочно уйдет председатель гордумы Зинаида Неярохина», — заявили в гордуме.

Неярохина занимала свой пост более 10 лет. Об отставке она объявила сегодня на заседании гордумы.

Сообщается, что она сложит полномочия 11 февраля.