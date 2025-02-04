Эксперты назвали инициативы Маска в DOGE «настоящим кошмаром»

В феврале Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».